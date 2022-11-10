هذا هو أقصى عمر يمكن أن يصل إليه الإنسان





يسعى العلماء إلى التوصل إلى آليات ليبقى الإنسان على قيد الحياة أكبر فترة ممكنة وذلك عن طريق تأخير الشيخوخة وآثارها على صحة الإنسان، لكن حتى الآن يرى العلماء أن الإنسان لايمكنه أن يعيش أكثر من مئة وخمسين عاماً وأن جسم الإنسان لا يقدر على إصلاح وصيانة نفسه بعد هذا العمر.

وأشار موقع LADBible، إلى أنه من أجل تحديد هذا العمر بدقة، درس باحثون من شركة التكنولوجيا الحيوية Gero ومقرها في سنغافورة، ومركز Roswell Park للسرطان في بوفالو، مرونة جسم الإنسان وقدرته على التعافي من الضرر وفق روسيا اليوم.

ومن أجل تحليل البيانات الطبية التي تعود لمئات آلاف الأشخاص المتطوعين، لجأ الباحثون إلى الذكاء الاصطناعي. ومع الأخذ بالاعتبار عوامل العمر والمرض ونمط الحياة، اكتشف الباحثون أن قدرات جسم الإنسان على الإصلاح تتوقف تماما في عمر بين 120-150 عاما. وهذا يعني أن الإنسان لا يمكنه العيش أكثر من 150 عاما.

وجدير بالقول إلى أن الأدوية التي تسمح بإبطاء شيخوخة الجسم وتسمح نظريا بالعيش حتى 200 عام تخضع للاختبارات حاليا.

صحيفة البيان