فتاة تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد شاب بعدما رفضت الارتباط به.. ” بعت رسالة لخطيبي قاله معادتش تنفع للجواز”





روت فتاة مصرية معروفة إعلاميا بـ ” فتاة الدقهلية”، تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد شاب، عندما كانت تدرس في الصف الأول الثانوي منذ 4 سنوات ماضية، وذلك بعدما تقدم لخطبتها من أسرتها، ولكن الأسرة رفضته.

وقالت أن المتهم قام باغتصابها، وأرسل رسالة إلى خطيبها مضمونها (خطيبتك معادتش تنفع للجواز وشوف انت هتتجوزها أزاي ).

وأشارت إلى أنها حاولت الانتحار، بعدما ساءت حالتها النفسية بعد الاعتداء عليها وتخلي خطيبها عنها .

ولفتت إلى أن أهلها رفضوا تحرير محضر قلقا علي سمعتهم، وقاموا بضربها وإجبارها علي الزواج بآخر حتي يتم التستر على ما حدث، ولكنها في وقت لاحق رفعت دعوى قضائية ضد المتهم.

يذكر أن محكمة جنح النقض، عاقبت المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامه بـ التعدي جنسيًا على الضحية وهتك عرضها.

صحيفة المرصد