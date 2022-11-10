زيادة جديدة في اسعار الوقود بالسودان ابتداءا من هذا التاريخ القريب





أعلنت السلطات السودانية عن زيادة جديده فى أسعار المواد البترولية إعتبارا من اليوم الخميس.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط اطلع عليه موقع إتجاهات

فقد تقرر تعديل اسعار المنتجات البترولية (بنزين -جازولين) اعتبار من اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 م من الساعة الثالثة ظهراً ، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم على النحو التالي:

– سعر لتر البنزين (620) جنيه.

– سعر لتر الجازولين (720) جنيه .

وتشمل هذه الأسعار رسوم الولاية (٢) جنيه على اللتر، كما نوهت الوزارة تسعيرة ولاية الخرطوم سوف تكون مرجعية لكل ولايات السودان.

واشارت الى ان تعديل أسعار المواد البترولية يأت في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لاسعار المحروقات حسب الاسعار العالمية للمنتجات البترولية

والشهر الماضي أعلنت الحكومة السودانية، خفض أسعار البنزين 25.4 بالمئة للتر، وتخفيض سعر لتر الديزل 1.8 بالمئة ليصبح لتر البنزين بـ 522 جنيها و سعر الديزل 672 جنيها للتر.

صحيفة الصيحة