الإرصاد : نشاط للرياح المثيرة للغبار في شمال أواسط وغرب البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية – وحدة الإنذار- أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وتوقعت ان تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ، أواسط وغرب البلاد.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري، منخفض جوي يتمركز في شمال افريقيا يمتد حتى شمال أواسط وغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 39°م في مدينتي القضارف وأبونعامة، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 13 °م في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت ليوم أمس 39 °م بمدينة أبونعامة وأدناها 14°سُجلت صباح اليوم بمدينة الفاشر.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا ، القضارف وشرق ولاية سنار فيما توقعت هيئة الإرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر.

سونا