شاهد بالصورة.. شيخ الأمين يجلس في مائدة طعام فخمة وجمهور مواقع التواصل يدافع عنه ويتعاطف معه لأول مرة لهذا السبب!!





تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صورة للشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المتداولة على نطاق واسع شيخ الأمين وهو يجلس في صفرة طعام فخمة بها ما لذ وطاب من الأكل.

الصورة التي حققت انتشار واسع رصد تعاطف الجمهور مع شيخ الأمين, حيث دافع عنه ولأول مرة معظم المعلقين عليها, حيث أكدوا أن الصورة تم تركيبها وليست حقيقية.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للصورة فقد طلب المعلقين من أدمن الصفحات الناشرة للصورة تحري الدقة, في الوقت الذي أكد فيه بعض المعلقين أن الصورة حقيقية وغير مفبركة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين