شاهد بالفيديو.. الحكواتي السوداني الشهير فهد الأزرق ينضم إلى رابطة مشجعي فريق اتحاد كلباء الإماراتي ويشجع الفريق بحماس من داخل الاستاد





نشر الحكواتي السوداني ونجم السوشيال ميديا الشهير فهد الأزرق مقطع فيديو على حسابه المتابع عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر فهد خلال المقطع الذي قام بنشره وهو داخل أحد الاستادات الإماراتية ويقود تشجيع أحد الأندية هناك.

وكشف فهد في تغريدة أرفقها مع المقطع عن انضمامه إلى رابطة مشجعي فريق اتحاد كلباء بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد شجع الحكواتي السوداني فريقه بحماس كبير في المباراة التي جمعت اتحاد كلباء ببني ياس وانتهت بفوز فريق اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين