شاهد بالفيديو.. أخيراً وبعد طول انتظار الفنانة ندى القلعة تظهر في الأوبريت العربي الضجة وتقدم نشيد العلم السوداني وجمهور مواقع التواصل ينقسم ما بين مشيد بمشاركتها وما بين ساخر من أدائها





تم تدشين الأوبريت العربي الضجة بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شهد الأوبريت الذي أثار ضجة بالسودان مشاركة الفنانة ندى محمد عثمان القلعة والتي مثلت السودان.

القلعة شاركت في الأوبريت بالنشيد الوطني للسودان كمعظم الفنانين الذين تم اختيارهم وقدموا الأناشيد الوطنية لبلدانهم المختلفة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد انقسم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد مشاهدة الأوبريت ما بين مشيد بمشاركة القلعة التي تم وصفها بخير سفيرة للسودان وما بين ساخر من أدائها الذي تم وصفه بالمتواضع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين