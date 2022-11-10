شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تكشف الحقائق: تبرعت بدعم المنتخب رغم أنني لا أقبل العمل بأقل من 3 ألف دولار





نفت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو الأخبار التي تحدثت عن طردها من مباراة المنتخب السوداني والمنتخب اليوغندي في بطولة سيكافا للشباب التي أقيمت باستاد الهلال.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أكدت المودل الشهيرة أنها قامت بإكمال كل الإجراءات المتعلقة بحضورها للمباراة من داخل أرضية الملعب من استلام الزي والبطاقة إضافة لفحص الكورونا.

كما ذكرت أفرو في حديثها الذي قامت ببثه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها قامت بالمشاركة مجانا كدعم منها للمنتخب الوطني السوداني.

وأكدت نجمة السوشيال ميديا وبحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أنها تتقاضى في عمل مثل هذا ما لا يقل عن 3 ألف دولار لكنها لم تطلب هذا الرقم كدعم منها لمنتخب بلادها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين