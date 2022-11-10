شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير جدلاً غير مسبوق.. تصعد المسرح لتسلم على الفنان بالأحضان وتمنحه قبلة ساخنة وجمهور مواقع التواصل (الشغلانة انبشقت)





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة وذلك بسبب الإثارة التي يحملها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى الحفلات فتاة تصعد المسرح الذي يغني فيه الفنان لتقوم بمبادلته السلام بالأحضان.

وزادت الفتاة على ذلك بتقبيلها للفنان وسط دهشة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي أبدى غضبه الكبير مما حدث مطالباً السلطات بضرورة التدخل وحسم مثل هذه التصرفات القبيحة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لبعض التعليقات المصاحبة للمقطع المثير للجدل فقد كتب جمهور مواقع التواصل عدد من التعليقات التي يتآسف فيها على الحال الذي وصل إليه السودان, حيث كتب أحدهم (الشغلانة انبشقت).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين