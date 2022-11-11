شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء صاحبة جمال ساحر تقدم فاصل من الرقص المثير على طريقة ممثلات الإغراء مع الفنان السوداني حسن محجوب وجمهور مواقع التواصل: (ربنا يحفظك ويهديك)





تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي السودانية خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد نشره على عدد من المواقع والصفحات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول بطلته فتاة حسناء وصفها المتابعون بصاحبة الجمال الساحر ظهرت وهي تقدم فاصل من الرقص على طريقة ممثلات الإغراء.

واقتحمت الفتاة المسرح الذي كان يغني فيه الفنان الشاب حسن محجوب لتقدم وصلة رقصة مثيرة نالت بها اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والذي وعلى غير العادة لم ينتقدها.

وبحسب تعليقات الجمهور التي رصدتها محررة موقع النيلين فقد جاءت معظم التعليقات متغزلة في الحسناء, وكان التعليق الأبرز من ناشط قال فيه (ربنا يحفظك ويهديك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين