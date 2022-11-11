محطات تبدأ تطبيق زيادة أسعار الوقود





كشفت جولة عن تطبيق محطات للخدمة قرار زيادة أسعار الوقود.

ووضعت وزارة الطاقة والنفط، زيادة جديدة على أسعار الوقود اعتبارًا من مساء أمس.

وقالت وزارة الطاقة والنفط في تعميم صحفي “في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، فقد تقرر تعديل أسعار البنزين والجازولين اعتبارًا من الأمس، حيث سيكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم للتر البنزين (620) جنيهًا، فيما بلغ لتر الجازولين (720) جنيهًا.

وكشفت جولة (الصيحة) بمحطات للخدمة، عن استمرار بعضها في بيع الوقود بالسعر القديم رغم تسلمها للقرار الجديد، وعزا صاحب محطة وقود الأمر إلى عدم وصول المهندسين الذين يقومون بعمل برمجة الماكينات بـ”المحطة” وفقاً للأسعار الجديدة، فيما شرعت محطات أخرى في البيع بالسعر الجديد للوقود بعد برمجة ماكيناتها بواسطة المهندسين.

في السياق، وصف سائقو مركبات، القرار بغير الصائب وأنه سيزيد مُعاناة المُواطنين.

الصيحة