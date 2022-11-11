شاهد بالصورة.. حسناء الدراما السودانية روبي تثير ضجة واسعة بعد ظهورها بفستان مثير يكشف عن ساقيها





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك صورة جديدة للمثلة السودانية الصاعدة روبي كمال.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المثثلة الملقبة بحسناء الدراما السودانية في الصورة المتداولة وهي ترتدي فسات قصير كشف عن ساقيها.

وكشفت الصفحات التي قامت بنشر الصورة أن مناسبة الصورة كانت في عيد ميلاد نجمة المسلسل الرمضاني (سكة ضياع), وتلقت روبي انتقادات واسعة بسبب هذا الظهور حيث طالبها جمهور المعلقين بضرورة الاحتشام أو ارتداء الملابس العادية إن أرادت مواصلة التألق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين