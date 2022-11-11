شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تظهر منفعلة لأول مرة وترد على سخرية الجمهور من مشاركتها في الأوبريت (النياصة ما بتنفع في النشيد الوطني وانتي عارفني أنا ما زولة نياصة وغناي عديل)





ردت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” على منتقدي مشاركتها في الأوبريت العربي الذي أقيم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن القلعة كانت قد شاركت كممثلة للسودان في الأوبريت الذي ضم عدد من مطربي الوطن العربي.

وظهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني خلال المقطع المتداول والذي تحدث من خلاله عن مشاركتها أثناء جلسة (شاي) بحضور بعد أفراد أسرتها.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت القلعة منفعلة خلال التسجيل وقالت في حديثها أن النشيد الوطني السوداني فيه قوة أكثر من باقي الأناشيد.

وتابعت: (النشيد الوطني لا يتحمل النعومة) مؤكدة أن النعومة و “النياصة” لا تنفع في النشيد الوطني مذكرة الجمهور بأنها معروفة (لا زولة نياصة ولا بتنايص في الغناء).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين