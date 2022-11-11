شاهد بالصورة والفيديو.. برقصات مثيرة وبطريقة مضحكة.. فتاة سودانية تقلد شبيهتها الفنانة هدى عربي عندما تشارك في الأوبريت العربي بنشيد العلم





أثارت فتاة سودانية موجة من الضحك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت الفتاة من خلال المقطع بتقليد الفنانة الشهيرة هدى عربي إذا شاركت في الأوبريت العربي.

حيث ظهرت الفتاة وهي تتغنى بنشيد العلم السوداني مع تقديمها لرقصات كما تفعل الفنانة هدى عربي في حفلاتها التي تتغنى فيها.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الفنانة هدى عربي كان من المفترض أن تشارك في الأوبريت العربي بنشيد العلم السوداني ولكن اللجنة المنظمة أبعدتها في آخر لحظة واستعانت بالفنانة هدى عربي بدلاً عنها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين