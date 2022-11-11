شاهد بالفيديو.. في السودان.. طلاب جامعيون يقدمون رقصات جديدة ومشينة كبروفة لليلة تخرجهم وجمهور مواقع التواصل يرد عليهم بتعليقات عنيفة





أثار طلاب بإحدى الجامعات السودانية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في بلادها وذلك على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو واسع الانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الطلاب الذين يستعدون للتخرج من الجامعة وهم يخدمون فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمشين.

https://fb.watch/gJMW3QskbN/

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه رد بقوة على الخريجين الذي تم وصفهم بالجهلاء, وكتب أحد المتابعين للمقطع (السودان عليك السلامه بالله ده جيل يبني وطن …حرام عليكم والله شوفو الامم والسهول وصلت وين ماذا نتوقع من هؤلاء والوطن ينتظرهم اعتقد الاجابه ستكون صعبه وقاسيه جدا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين