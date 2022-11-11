دولة خليجية تطلب التعاقد مع أطباء سودانيين





استقبل وزير الصحة الإِتحادي المكلف د.هيثم محمد ابراهيم بمكتبه السفير د. فهد مشاري الظفيري سفير الكويت بالخرطوم.

وإمتدح الوزير العلاقات بين البلدين،والتي تمثل نموذجاً يُحتذىٰ به، مشيراً للروابط التاريخية بين البلدين في المجالات الإقتصادية والثقافية و الاجتماعية ولا سيما المجال الصحي.

وأبدى هيثم، استعداده للتعاون المشترك لتبادل الخبرات الصحية، وفتح فرص التدريب والتأهيل، مشيراً إلى مقدرة السودان الكافية على تأهيل وتدريب الكادر الطبي، وأشار للدور المتعاظم لمجلس التخصصات الطبية، وكذلك أكاديمية العلوم الصحية في تخصص القابلات والتمريض والمساعدين الطبيين، حيث خرجت الأكاديمية أكثر من 30 ألف كادر طبي، لافتا إلى إعتمادها كجامعة معترف بها من قِبَل التعليم العالي .

وأكد الوزير حرص وزارته على تعزيز التعاون والشراكة مع نظيرتها الكويتية، مشيرا إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين والتي جُدِدَ التوقيع عليها 2012م.

من جانبه ثمن السفير الكويتي دور السودان الطليعي في مجال الصحة، مؤكداً مقدرات وخبرات الكادر الطبي السوداني، وأكد أن علاقات البلدين وطيدة وراسخة منذ أمدٍ بعيد، منوهاً إلى أنه لا توجد أي أجندة سياسية من وراء هذه الزيارة وأنهم في الكويت حكومةً وشعباً مؤمنين أن السودانيين يحملون من المعرفة والخبرة ما يجعلهم لا يحتاجون لمساعدة الغير،وتمني دوام الإستقرار وإستتباب الأمن في السودان ذاكراً في الوقت ذاته توجيه القيادة لدعم السودان في الجانب التنموي فالهدف الأساسي هو الوقوف مع السودان.

كما ابدي السفير الكويتي رغبة الكويت في التعاقد مع كوادر سودانية اطباء و ممرضين للعمل بالكويت عبر بروتوكول ثنائي بين البلدين. و ذلك لما يمتاز به الكادر الطبي السوداني من خبرة و شهرة و كفاءة.

واتفق الطرفان على العمل سويا عبر لجان تنفيذية متخصصة لانفاذ البروتوكول المشترك بما يحقق مصلحة الطرفين.

الصيحة