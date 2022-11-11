والي نهر النيل: الزواج الجماعي من أهم اولويات حكومة الولاية





إحتفلت قرى أم الطيور بمحلية عطبرة بعقد قران عدد 120 زيجة جماعية بميدان النهضة بأم الطيور مؤخرا، بتشريف والي الولاية محمد البدوي ابو قرون وأعضاء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية.

وأقيم الاحتفال بزواج البركة الاول الذي نظمتها رابطة أبناء أم الطيور بالخرطوم بقيادة الشيخ عبد العزيز أحمد عوض السيد رئيس الرابطة، رئيس اللجنة العليا للزواج الجماعي.

وأكد السيد الوالي ان تنظيم الزواج الجماعي بكل قرى وفرقان ومدن الولاية يمثل أهم اولويات حكومته، داعياً إلى وحدة الصف والكلمة والمحافظة على القيم السماء.

وأعلن عن التزام حكومته بتوفير كل الخدمات المطلوبة لقرى ام الطيور النموذجية وحيا الادوار الخيرية المقدرة للشيخ عبد العزيز تجاه كل ربوع السودان.

واكد سيادته استعداد حكومة الولاية لتحقيق التنمية المتوازنة والعمل على ضمان استقرار الخدمات بالولاية.

سونا