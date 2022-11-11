الشاعر إسحاق الحلنقي في قبضة “السجون”





التقى مدير قوات السجون الفريق شرطة ياسر عمر أبو زيد أمس، الشاعر إسحاق الحلنقي “رئيس جمهورية الحب”، بحضور اللواء شرطة (حقوقي) نصر الدين سليمان.

وثمن الفريق ياسر مساهمة الحلنقي في رسم دوحة الإبداع عبر قصائده التي رسخت في وجدان الشعب السوداني وساهمت في ترقية وتهذيب الذوق الفني.

من جانبه، أشاد الحلنقي بدور السجون السودانية في الاهتمام والرعاية التي توفرها للنزلاء، وأشار إلى استعداده التام لتنظيم ليالٍ فنية وثقافية كبرى بكافة دور الإصلاح في المركز والولايات.

وقام الشاعر المرهف الحلنقي بإهداء ديوانه (هجرة عصافير الخريف) للادارة.

الصيحة