تحذير لمواطني بورتسودان من مواد مشعة و مناشدة للبرهان





وجه المواطن عمار سيداحمد تحذيراً شديداً لمواطني البحر الأحمر و بورتسودان خاصة من إمكانية تعرضهم لإشعاعات نووية قاتلة ،

و اشار إلى أن منقولات و مسروقات الباخرة التالفة التي تباع بأسواق المدينة و قواعد القوات العسكرية و هي الشاشات و الثلاجات و الأحذية و البسكويت ، قد تكون تعرضت لإشعاعات قاتلة و هي داخل السفينة التي تحوم حولها شكوك دولية بأنها ربما كانت تساعد في الحرب الروسية و غيرها و ربما تحمل معامل ضارة.

و أشار إلى أن المواد الغذائية العادية التي تصل الميناء كانت تخضع لفحص بالسينتليميتر لكشف نسبة الإشعاع التي يجب ألا تتعدى المسموح به و ينعدم هذا في حالة منقولات الباخرة التي تدخل بلا رقيب و لا نقيب و لا والٍ ، خاصة أن المواطنين و الجيش يقبلون على إقتناء وأكل البسكويت و اللبن المسروق .

و أشار إلى علمه بأن السلطات تحترس لدخول عربات و مواتر بدون ورق و لا تحترس لموت الناس إن حدث.

و ناشد السيد الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة للتدخل لوقف الفوضى التي تحدث في ولاية البحر الأحمر حفاظاً على جيشها و مواطنها و بيئتها .

الصيحة