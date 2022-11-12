صراع (قوي) بين الجمارك والموانئ يوقف صادر اللحوم لـ(قطر)





كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية، حسن التوم، عن تعاقدات جرت بين شركات في القطاع الخاص السوداني ونظيره القطري لتصدير نحو (40) ألف طن من اللحوم يومياً لدولة قطر لسد احتياجاتها من اللحوم خلال فترة كأس العالم.

في وقت قال فيه حسن لـ “الحراك”: “للأسف الشديد رغم ذلك تلقينا بلاغاً من إتحاد أصحاب العمل، يفيد بتوقف صادر اللحوم عبر ميناء سواكن، إلى دولة قطر والسعودية والدول الأخرى، عازياً ذلك بسبب وجود صراع وصفه بـ”القوي” بين هيئة الجمارك، ومدير ميناء سواكن.

وعزا التوم أسباب الصراع، إلى أن مدير الميناء أصدر قراراً بإعادة فتح وتفتيش المبردات المحملة باللحوم قبل ادخالها إلى البواخر، بينما ترفض هيئة الجمارك الالتزام بقرار مدير الميناء، وتصر على مغادرة المبردات الميناء دون أن يتم تفتيشها بعد تغطيتها بـ “الشمع الأحمر بواسطة أفرادها بعد خروجها من المسالخ.

الخرطوم ــــ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي