روبوت أمازون يقلق موظفيه.. هل يفقدهم أرزاقهم؟





كشفت شركة “أمازون” المتخصصة في التجارة الإلكترونية عن روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح عدد كبير من موظفي الشركة، لكونه يؤدي عملهم.

ونشرت “أمازون” على موقعها الرسمي صورة الروبوت الضخم الذي قالت إنه قادر على التعامل مع آلاف البضائع المختلفة.

وأضافت أن الروبوت الذي يحمل اسم “سبيرو” يبسط عملية تعبئة البضائع التي يطلبها الزبائن، عبر تحريكها قبيل عملية تعبئتها وإرسالها.

وفي رسالة طمأنة للموظفين، اعتبرت “أمازون” الاختراع الجديد تطورا تكنولوجيا كبيرا يدعم موظفيها، لكي يصبحوا يعملون بطريقة أكثر ذكاءً وكفاءة وأمان، ويجعلهم يركزون وقتهم وطاقتهم على أمور أخرى.

وليس هذا كل شيء، إذ قالت إن الروبوت الجديد سياسهم في خلق 700 وظيفة جديدة.

لكن لا يبدو أن الأمر كذلك، إذ قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هذه التقنية ربما تؤدي يوما ما إلى الحلول مكان عمال المستودعات.

ويعتمد الروبوت الجديد، الذي يبدو مثل الذراع، على مزيج من الذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسوب وأدوات أخرى تقنية للقيام بمهمة تعبئة البضائع.

ولهذا الروبوت قدرة على التقاط البضائع التي تختلف في حجمها وشكلها وملمسها ببراعة.

سكاي نيوز