شاهد بالفيديو.. مخرج أمريكي يقيم بولاية تكساس يتحدث اللهجة السودانية بطلاقة ويؤكد: (أجمل حاجة في الدنيا تأكل الزلابية مع شاي اللبن الساعة 6 صباحا)





فاجأ الإعلامي والكوميديان السوداني المعروف محمد موسى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي باستضافة شخصية طريفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أطل الكوميديان رفقة كاتب ومخرج أمريكي وذلك من مقر إقامته بمدينة دلاس بولاية تكساس.

وفجر محمد موسى المفاجأة للمتابعين حينما كشف عن تحدث المخرج الأمريكي للهجة السودانية بطلاقة وذلك من واقع زيارته لدولتي السودان وتشاد.

المخرج الأمريكي خلال حديثه أكد حبه لبعض الأكلات السودانية لكنه ذكر أن أجمل حاجة في الدنيا هي تناول الزلابية مع شاي اللبن في الصباح الباكر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين