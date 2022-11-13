بالصورة.. الممثل أحمد الجقر يكشف الحقائق الكاملة لقصة الصورة الفاضحة للممثلة التي شاركت معه في عمله الجديد…كيف تسربت وانتشرت وما هو رد فني المونتاج المسؤول؟

خلود ابوبكر رغم اني ما بلتفت للقصص الزي دي لكن سنتحدث فقط عشان خاطر البت الحقها في رقاب كل الناس النشرو صورتا دي الحصل كالتالي الحلقه نزلت وانا ف المطار مسافر دبي لاحياء عرس هناك طيارتي كانت الساعه ٨ مسا سبحان الله مع. زمن نزول الحلقه لمن وصلت الامارات لقيت الدنيا مقلوبه وطوالي حزفنا الحلقه من اليوتيوب ولمن اتشاكلت مع بتاع المونتاج حلف بي ربنا انو ما شافا لانو الحركه دي حصلت في اقل من ثانيه وقالي بالحرف انا كزول طبيعي وزول سوي ما حركز هناك في رجليها بركز مع المشهد مع العلم هذا المشهد لم يتجاوز جزء من الثانيه وانا لمن جيت حضرتها لقيت انو انت كانسان طبيعي بتحضر في كوميديا ما حتركز هناك الا تكون اصلا ناوي نيه معفنه قصادنا ونحن حزفنا المشهد. من اليوتيوب لكن لو لاقاكم المشهد ده حتلقو انو الحركه دي حصل في. جزء من الثانيه وشي ما تامي ثانيه لكن وين مع

ضعاف النفوس القلوب المعفنه والحقد والغل. والحسد الناس النزلت صوره البت دي الناس العملو الفيديو بالبطيء عشان يفضحو البت ياخ ان شاء الله مبسوطين براااافوووووو فضحتو البت اها كيف مبسوطين. حاسين بالفرحه والانجاز ؟؟؟ كميه الصفحات النزلت الغلطه دي ما اقل من ٤٠ صفحه والغريبه. كلهم عارفين في مسلسل اسمو زوجان ولكن ما جابو سيرتو ولا بالغلط لكن لما لقو فرقه زي دي جندو كل ما عندهم من قوه قصاد بت لا حولا ولا قوه لها والله العظيم انا كنت بتمنى الموضوع ده لو بخصني انا في شخصي لاني متعود عليكم. وبعرف ليكم كويس لكن دي بت مسكينه ياااخ مشاكلكم معاي وكرهكم والحقد ما تخلصوها مع زول تاني لو عندكم مشكله معاي اخلصوها معاي انا ما مع بت لا حولا لها ولا قوه انا متعود عليكم لي سنين. وبستمتع جدا بي مهاتراتكم دي وببرمج بيها

عموما نحن كطاقم زوجان ولكن وكل الممثلين بنعتزر للممثله خلود عن ما حدث نتيجه خطأ كان ممكن يتعالج بطريقه بسيطه جدا تعليق واحد ولا رساله لينا ( ي اخوانا في المشهد الفلاني فيهو مشكله ) كنا راجعنا الموضوع وحذفنا اي شي واجلنا الحلقه لكن للاسف الشديد الصفحات استلذت بي الفضيحه فرحت بالخطأ وكبرتو ونشرتو علي اوسع ما عندهم ياخي وانت بتنشر دي لو اختك كيف وكيف كنت حترضى؟ عموما ابشركم. البنيه خلود من امس بتتحسبن في اي زول نشر الصوره دي وربنا عالم وربنا موجود وعالم بالنوايا. والنفوس وكل زول بياخد ع قدر نيتو والبوست ده انا منزلو عشان بس اوضح الحاصل بخصوص بتنا خلود انما. الحرب. والحمله الدعائيه المعاكسه دي احب اقول لكل الصفحات الجاهدت جدا انها تشوه سمعه زوجان ولكن وتوقفو احب اقوليكم والله الا يوقفو رب العالمين ده الأقوى مننا وبنخافو غيرو مااااااااف تحيه كبيره لكل البحبونا وبنحبهم والبحضرونا والداعمننا. والله العظيم بنحبكم اضعاف ما بتحبونا وابشركم الحلقه الخامسه حتضحكو. كالعاده وتنبسطو قناه البلد الساعه ٩ مساء اليوم استمتعو ا