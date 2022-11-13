بعائد مليار دولار .. توقعات بزيادة حجم صادرات الفول السوداني





كشف نائب رئيس غرفة المصدرين، محمد حامد قذافي، عن توقعات بارتفاع حجم صادر الفول السوداني عقب مؤتمر الحبوب الزيتية العالمي الخامس الذي بنعقد “السبت” المقبل بالخرطوم إلى “500” ألف طن.

واعتبر قذافي في تصريحات صحفية اليوم “الأحد”، المؤتمر نقلة نوعية في تبادل الأفكار مع الدول المنتجة لتطوير الإنتاج وتحسين البذور، وسيطرح أفكاراً كبيرة، وجامعاً لعدد كبير من الدول المشاركة من”الصين والهند وأثيوبيا و إندونيسيا وتركيا”.

وقال قذافي، إن ميزات الفول السوداني سواء في الري المطري أو المروي تجعل زيادة إنتاجه ضرورة قصوى يجب أن تعمل عليها الدولة، وفي حال حدث ذلك يمكن أن ترتفع عائدات صادرات الفول السوداني إلى مليار دولار مستقبلاً

وأضاف: نتوقع زيادة في الزراعة المروية للفول وسلالات جديدة من الفول في الموسم المقبل وأنه من الممكن أن تكون ناجحة.

الخرطوم-هنادي الهادي

صحيفة اليوم التالي