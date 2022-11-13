“كيان الوطن” قوة جديدة تضم عسكريين ومدنيين وتطالب بإلغاء اتفاقية جوبا وتقر حق تقرير المصير





في خطوة مفاجئة دشن عدد من الضباط المتقاعدين تجمعا لكيان يضم ضباطا ومدنيين ممثلين لولايات الشرق والوسط والشمال وكردفان الكبرى لخلق توازن في المجتمع، ولا يستهدف الكيان القوات المسلحة ويعمل على مجابهة ما يحدث الآن في الساحة السياسية. ويعمل الكيان كذلك على مجموعة من الأهداف منها المطالبة بإلغاء اتفاقية سلام جوبا.

وأكد القائد العام لقوات كيان الوطن، اللواء معاش الصوارمي خالد سعد، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد بمناسبة التدشين، عدم ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻷﻱ ﺣﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﺩﻳﻨﻲ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ إلى ﺟﺎﻧﺐ الأجهزة الأﻣﻨﻴﺔ ﺍلأﺧﺮى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺸﻌﺎﺭ ﺟﻴﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻌﺐ ﻭﺍﺣﺪ، وأوضح أن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺟﺎﺀ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻋﺒﺮﻫﺎ من ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، مشيرا إلى مطالبتهم في قوات كيان الوطن بإلغاء اتفاق سلام جوبا وحفظ الحقوق والواجبات للحركات المسلحة.

وكشف الصوارمي أن قوات كيان الوطن منتشرة الآن في كل ولايات السودان بالشرق والوسط والشمال. ودعا لضرورة المحافظة على العلاقات الخارجية خاصة دولة مصر.

وقال الصوارمي إن قوات كيان الوطن لا تستهدف القوات المسلحة بل أنشأت لخلق التوازن في المجتمع، مؤكدا أن كيان الوطن يعمل لإعادة البلاد لعزتها وكيانتها ولحسم التحديات وضرب وتفكيك قوي الشر وتحقيق العدالة وسط المجتمع. مشيرا إلى أن قوات الكيان لخلق التوازن الحركي حتى يكون لإنسان الشمال ووسطه وشرق السودان وكردفان تمثيل لهم، مشيرا إلى أن الكيان يدعو لدمج كل الحركات في جيش واحد للقوات المسلحة.

الخرطوم: ST