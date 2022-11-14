بالفيديو.. باحث في ما وراء الطبيعة: الديك يرى الملائكة والحمار يرى الشيطان





قال الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، إن مستوى النظر عند البني آدم مابين الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

وأشار الزحيفي، في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”:”الجزء الذي بين الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية هو الذي نستطيع أن نرى فيه”.

ولفت:” الشخص الذي يستطيع أن يرى الأشعة تحت الحمراء أو الأشياء التي لا ترى إلا بالأشعة تحت الحمراء يعتبر خارقاً”.

وتابع:”الملائكة يقال إنها لا ترى إلا بعد مستوى الأشعة فوق البنفسجية، والديك مثلا إذا رأى الملائكة يأذن”، مشيرا إلى أن الحمار إذا رأى الشيطان ينهق، بحسب وصفه.

صحيفة المرصد