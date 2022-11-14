لإنقاص وزنها.. سيدة تغلق فمها بأسلاك «شائكة»





أقدمت امرأة من جنوب أفريقيا على خطوة غريبة بهدف إنقاص وزنها.

وأغلقت أفيوي مازوسوي فمها بأسلاك، في محاولة يائسة لإنقاص الوزن، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» نقلاً عن «odditycentral».

وسعت مازوسوي إلى إنقاص الوزن والوصول إلى مؤشر كتلة جسم معين لتحسين نوعية حياتها.

وتمكنت من خسارة 12 كيلوغراماً مع الصيام المتقطع، ولكن بعد أن وصلت إلى مرحلة الثبات في رحلتها لإنقاص الوزن، قررت اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة.

وفي يونيو من هذا العام، حرصت على تركيب أسلاك تنحيف على أسنانها، وهي عبارة عن أقواس تقويم مع أسلاك ملفوفة من خلالها وترتبط بأسنان مرتديها لإبقاء الفك مغلقاً.

وأثار الجهاز الذي اعتمدته السيدة جدلاً واسعاً وعرَّضها لانتقادات شديدة، في حين تحمَّست أفيوي لمشاركة تجربتها على تطبيق «تيك توك».

وقالت: «تلقيت الكثير من التعليقات السلبية، لكنني لا أستطيع تذكرها جميعاً لأنني حاولت جهدي ألا أركز عليها».

وأضافت: «اشتركت على تطبيق تيك توك في الوقت نفسه عندما بدأت في مشاركة رحلتي، وجعلتني التعليقات السلبية أرغب في إغلاقه، لكنني قررت الاستمرار، لأنه بطريقة ما شعرت بشيء يجب أن أشاركه. إلى جانب ذلك، عوّضت التعليقات الجيدة عن كل السلبية».

وركبت السيدة أسلاك التخسيس في نهاية شهر يونيو واحتفظت بها لمدة 7 أسابيع، وخلال هذه الفترة فقدت 14.3 كيلوغراماً.

ونظراً لأن فكها كان مغلقاً بالأسلاك، فقد اعتمدت على الأطعمة السائلة، مثل العصائر والحساء واللبن للحصول على الغذاء اليومي لها، وادعت أن المذاق اللذيذ للشوربات جعلها لم تشعر بالجوع، وأن الأمر تحت السيطرة.

وبعد إزالة أسلاك التخسيس، اشتاقت المرأة إلى تناول سندوتش برغر، لكنها لم تتمكن من ذلك، لأن عليها الانتظار يوماً واحداً، إذ إن عضلات فكها احتاجت إلى وقت للتكيف.

صحيفة البيان