الباحث السوداني آدم محمد موسى يوقّع إصدارته الجديدة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب





استضاف ركن التوقيعات بمعرض الشارقة الدولي للكتابة في نسخته (41) الباحث السوداني آدم محمد موسى، والذي قام بتوقيع إصدارته التي حملت عنوان: “الحوكمة وعلاج الفساد الإداري في عهد صدر الإسلام”، وسط حضور كبير من الضيوف والمهتمين وزوّار المعرض.

وتأتي الأهمية النوعية لهذا الكتاب من كونه اجتهد في قراءة واقع الظاهرة بعيون المرجعية الإسلامية، متخذاً من عصرها الذهبي (عهد صدر الإسلام) نموذجاً تطبيقياً صالح لاستلهامه في المعالجات المعاصرة بما يتميز به من بعد أخلاقي وقيمي.

وقال الباحث السوداني آدم محمد موسى لـ “كوش نيوز” إنه حاول مقاربة التنامي الملموس لظاهرة الفساد الإداري والاهتمام المحلي والعالمي برصدها والسعي لمحاصرة انتشارها الراسي والأفقي في القطاعين العام والخاص.

وأضاف بأن الكتاب زاوج عبر فصوله الخمسة بين تجربة الأمس وصورة الراهن وبين الطرح النظري والممارسة التطبيقية، حيث وضع في الفصل الأول إطاراً نظرياً لمفهوم الفساد الإداري منتبهاً إلى تشعب الظاهرة في اختصاصات كثيرة مما يعقد مهمة تعريفها تعريفاً جامعاً مانعاً، ثم انتقل في الفصل الثاني إلى الوقوف على الآثار المترتبة على الفساد الإداري في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والمال العام. وعرض في الفصلين الثالث والرابع طرق الوقاية من الفساد الإداري ووسائل معالجته عاقداً مقابلة بين الوسائل المعاصرة والتجربة الإسلامية في صدر الإسلام. وانتهي في الفصل الخامس إلى التعرض لموضوع الحوكمة الرقمية وتوظيفها في محاربة الفساد الإداري، منبهاً إلى الجذور الإسلامية لهذه الممارسة، كما سجلتها سيرة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين من بعده بما وضعوه من أنظمة الشفافية والرقابة على المسؤولين والأسواق وآليات المحاسبة التي لا تستثني أحداً.

يذكر أن كتاب (الحوكمة وعلاج الفساد الإداري في عهد صدر الإسلام) صدر من (دار عصور للنشر والتوزيع)، عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويقع في 177 صفحة، وهو ثمرة أطروحة علمية قدمها الباحث ونال عليها درجة الماجستير في (الإدارة العامة) من جامعة أم درمان الإسلامية 2017م بالسودان.

واختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب نسخته (41)، مساء الأحد 13 نوفمبر 2022، والذي أقيم بإكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط مشاركة واسعة من دور النشر العالمية، وزوار من مختلف بقاع العالم.

الشارقة – “كوش نيوز”