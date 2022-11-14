ارتفاع كبير في سحب السيولة من الصرافات





أكدت جولة لـ(المصادر) على عدد من الصرافات الآلية وسط الخرطوم حدوث ارتفاع كبير في السحب اليومي للسيولة من قبل العملاء.

وقال موظف المقاصة ببنك العمال الوطني بشارع البلدية، أبوبكر محمد علي، في حديثه لـ(السوداني)، إن هنالك وفرة في السيولة وتغذية الصرافات بصورة يومية، فضلاً عن ارتفاع نسبة السحب بشكل يومي؛ مما ساعد على نفاد الكمية الموجودة بالصرافات، ولفت لثبات السحب في (5) آلاف جنيه، أما داخل البنك ” فحسب احتياج العميل”، وقال إن بعض البنوك يتم فيها نفاد كمية السيولة مبكراً؛ نتيجة لابتعادها عن الرئاسة، إضافة إلى أن إغلاق الشوارع والكباري تؤدي لتأخر موظفي التغذية، وموظفي فرز الكاش بالصرافات الآلية، ولفت إلى أن فروع البنوك بالولايات تتم تغذيتها كاش، و(شيك) في حالة عدم وجود سيولة.

وقال موظف بالبنك العقاري التجاري ــ فضل حجب اسمه ــ إن هنالك وفرة في سيولة بالصرافات الآلية، ولكن نسبة للسحب اليومي العالي انعكس على سرعة انتهاء المبالغ نسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة بالبلاد، وارتفاع متطلبات الأسرة اليومية .

وقال موظف ببنك امدرمان الوطني إن تعطل الصراف منذ اليومين الماضيين أدى لاتجاه العملاء للسحب من داخل البنك، ولفت إلى عدم استقرار التيار الكهربائي أثر على شبكة الصراف الآلي.

وقال موظف ببنك التضامن الإسلامي إن تغذية الصراف تتم بشكل يومي والسحب (5) آلاف جنيه، وقال إن تغذية الصراف حسب فروع البنوك بالعاصمة، وحاجة كل بنك، نافياً حدوث أزمة في السيولة بالصرافات الآلية.

الخرطوم: عبير جعفر: فاتن محمد

صحيفة السوداني