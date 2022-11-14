أكثر من 432 مليون دولار عائدات صادر الثروة الحيوانية





بلغت عائدات صادر الثروة الحيوانية خلال الفترة من يناير وحتي نهاية اكتوبر الماضي للعام 2022م 432.462.456 دولار حسب تقرير المكتب الفني للمحاجر بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية.

وأكد التقرير انه تم تصدير مليون و806 الف و490 راس من المواشي ( ضأن/ ماعز/ ابقار / إبل) خلال الفترة من يناير وحتي اكتوبر الماضي لدول السعودية وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن الامارات .

وأوضح التقرير أن صادر اللحوم بلغ 14 الف و687 طن و55 كيلو جرام في الفترة من يناير وحتي اكتوبر الماضي لدول الاردن وقطر والامارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان ومصر والبحرين .

وكالة سونا