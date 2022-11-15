بالفيديو.. هندي “مخمور” يلتقط ثعبانًا ضخمًا ويضعه حول رقبته ..شاهد ماذا حدث له؟





نجا رجل هندي من الموت، بعد أن كان يعبث مع ثعبان ضخم، وهو مخمور، كما ظهر في لقطات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر إن الرجل الهندي “المخمور” كان في رحلة صيد، والتقط الثعبان الضخم من على الأرض ووضعه حول رقبته للعبث معه، إلا أنه شدد قبضته على رقبته وكاد يفتك به، فبدأ يصرخ وتدخل ابنه ورفاقه لإنقاذه.

وظهر الرجل في المقطع وقد التف الثعبان حول رقبته بالكامل، وحاول ابنه ورفاقه إنقاذه، وسقط “المخمور” في نهر قريب مع استمرار الثعبان في تطويق رقبته، وحاول المتواجدون عدة مرات لتحرير الضحية من قبضة موت الثعبان ولكن دون جدوى، ولكن بعد شد وجذب لمدة 20 دقيقة، تمكنوا أخيرًا من تحريره، وخرج بشكل لا يصدق من المحنة الخانقة بإصابات طفيفة فقط.

صحيفة المرصد