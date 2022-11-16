شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يقلدون فنانة الربابة (ود الأشبة) في طريقة تفاعله مع الجمهور بطريقة مضحكة والجمهور: (سبحان الله بالكربون)





خطف أطفال سودانيون أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الأطفال وهم يقلدون فنان الربابة الشهير بلة ود الأشبة وجمهوره في الحفلات التي يشارك فيها.

وجسد أحد الأطفال الصغار دور الفنان ود الأشبة, حيث قام بمصافحة الأطفال المشاركين معه في المقطع الذين جسدوا بدورهم شخصيات الجمهور

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد أشاد المعلقون بموهبة الأطفال في التمثيل, وكتب أحد المعلقين (سبحان الله نفس الحركات بالكربون).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين