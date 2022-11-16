الارصاد تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغري في جميع انحاء البلاد خلال ال 24 ساعة القادمة . و توقعت الهيئة ايضا في نشرتها اليومية اليوم ان تنشط الرياح المثيرة للاتربة والغبار في شمال وغرب البلاد .

كما توقعت هطول امطار خفيفة الى متوسطة في اجزاء متفرقة من ولاية البحر الاحمر . وسجلت اعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم امس 38 درجة بابي نعامة وكسلا، وادني درجة حرارة بالبلاد 14،5 درجة في دنقلا . واعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم وصباح الغد،38 درجة في ابي نعامة ، وادناها 14 درجة في الفاشر ودنقلا..

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