الحرية والتغيير في السودان: هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم





يقول عرمان إنّ هناك فرصة تلّوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم.

كشفت قوى الحرية والتغيير في السودان، عن وجود فرصة لاتّفاق إطاري مع الجيش السوداني، مشيرةً إلى انطلاق مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية في البلاد.

والأربعاء، عقدت المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير مؤتمرًا صحافياً، عقب نهاية اجتماعه المنعقد لبحث ملاحظات المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي والإطار التفاوضي للعملية السياسية.

وقال القيادي في الحرب والتغيير المجلس المركزي، ياسر عرمان، إنّ هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم.

وأضاف أن العملية السياسية الآن ممكنة لأن هناك وثيقة متوافق عليها، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون على قسمين.

الأولى باتفاق إطاري، والمرحلة الثانية لمعالجة أربع قضايا تكون بإشراك أصحاب المصلحة.

كذلك أكد أنهم منفتحون على قوى الثورة، لافتاً إلى أنهم لن يوقعوا اتفاقا نهائياً إلا بعد التشاور مع أصحاب المصلحة.

باج نيوز