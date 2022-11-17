حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تكشف عن أسماء المنتخبات التي تشجعها في كأس العالم..ليس من ضمنها البرازيل أو الأرجنتين وتؤكد: (لو طاروا بدري ما دخلي بيكونوا ما إتدربوا كويس)





كشفت الإعلامية السودانية والمذيعة الشهيرة تسابيح مبارك خاطر عن أسماء المنتخبات التي ستشجعها في مونديال كأس العالم 2022 بقطر الذي سينطلق بع أيام.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كشفت تسابيح خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تشجيع لأربعة منتخبات خلال المونديال, وكانت المفاجأة في عدم اختيارها للعملاقين البرازيلي والأرجنتيني المرشحين الأبرز للقب.

مذيعة قناة سكاي نيوز عربية قالت في تدوينتها: (خايفة أقولها يتنحسوا بس منتخبات التشجيع الأولى بالنسبة لي في المونديال ألمانيا المكسيك السنغال كرواتيا).

وختمت نجمة النيل الأزرق والشروق السابقة تدوينتها التي رصدتها محررة موقع النيلين قائلة: (لو طاروا بدري ما دخلي بيكونوا ما إتدربوا كويس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين