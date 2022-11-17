شاهد بالفيديو.. على طريقة “القونات” الفنانة هدى عربي ترفع بلاغات في حفلها الجماهيري





تداولت وسائل التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو حديث للمطربة الشهيرة هدى عربي من حفل قامت باحيائه بالخرطوم الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تناقلت وسائل التواصل المقطع الذي ظهرت فيه عربي وهي تغني في حفل جماهيري بفندق كورال وسط الخرطوم في حفل بالعود فقط.

الحفل الذي تغنت فيه الفنانة الشهيرة حضره جمهور كبير وتغنت من خلاله برائعة الفنانة الراحلة عائشة الفلاتية (بجو عايدين).

هدى عربي ذكرت خلال ترديدها للأغنية عدد من الأشخاص الحاضرين إضافة للمغتربين, وهو ما جعل الرواد يصفون الأمر برفع البلاغات كما تفعل “القونات” في حفلاتهم, حيث كتب ناشر المقطع (لمن هدى عربي ترفع ليك بلاغ).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين