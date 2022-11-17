شاهد بالفيديو.. الحرب الباردة تتواصل.. الفنانة ندى القلعة ترد بقوة على الفنانة وهدى عربي وتكشف عن تلقيها دعوة جديدة ورسمية لزيارة الإمارات والغناء فيها





كشف المكتب الإعلامي للفنانة السودانية المعروفة ندى القلعة عن تلقي المطربة لدعوة رسمية جديدة للغناء في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر القادم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني ستغني لصالح مهرجان دبي للتسوق القادم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه أكد أن الإعلان يعد امتداد لتواصل الحرب الباردة بين الفنانة ندى القلعة والفنانة هدى عربي.

وذكر المعلقون أن نشر فيديو إعلان زيارة القلعة للإمارات مجدداً جاء رد على فيديو الفنانة هدى عربي التي أعلنت وصولها الإمارات بدعوة رسمية أيضاً.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن مشاركة ندى القلعة في الأوبريت العربي بدلاً عن هدى عربي التي تم اختيارها أولاً وتم استبعادها في آخر لحظة قد تسببت في ضجة واسعة وحرب باردة بين الفنانتين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين