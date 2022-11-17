شاهد بالصور.. الراقصة السودانية المثيرة للجدل آية أفرو تتحول إلى “فلاحة” وتحمل (القفة) على رأسها





نشرت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو صور حديثة تم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المودل المثيرة للجدل خلال الصور التي تم التقاطها لها خلال جلسة تصوير وهي في إحدى الأراضي الزراعية المثمرة.

أفرو جسدت خلال التصوير شخصية الفلاحة والمزارعة الناجحة وذلك بعد ظهورها وهي تحمل (قفة) ملئية بالخضروات على رأسها.

كما ظهرت في لقطات أخرى بحسب ما رصدت محررة موقع النيلين وهي ترتدي ملابس الحرفيين وتقف بجوار “تركتور” زراعي, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه أكد أن المودل أرادت أن توصل للجميع مقولة (نأكل مما نزرع).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين