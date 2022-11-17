شاهد بالفيديو.. بائعة شاي سودانية تكشف عن كرم وتواضع وانسانية الفنان الراحل محمود عبد العزيز عندما أفترش الأرض أمام محلها





أجرت الإعلامية السودانية المعروفة ريان الظاهر مقابلة ودية غير مذاعة مع بائعة شاي سودانية حكت من خلالها عن موقف جمعها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت الحاجة أم جمعة عن تفاصيل اللقاء خلال لقائها بالمذيعة ريان والتي قامت بنشر تفاصيله على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث أكدت أم جمعة أنها التقت بالفنان الراحل لأول مرة حينما زار محلها بالصدفة رفقة التيم العامل معه, وذكرت أن الفنان الملقب بعدد من الألقاب مثل الحوت والجان والخال وخدام النبي قد جلس وافترش الأرض وطلب منها قهوة “نوباوية” على حد تعبيرها.

وأضافت الحاجة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن محمود وقبل احتساء القهوة طلب منها بخور, ثم خيرها بأن يدندن لها برائعته “زينوبة” إن أرادت.

وواصلت أم جمعة حديثها عن الفنان الراحل مشيدة بكرمه الفياض حيث أكدت أنه طلب من مرافقيه منحي أموال, وبالفعل سلموني ظرف فيه أموال كثيرة.

وختمت حديثها الذي رصده محرر موقع النيلين: لم يكتفي الحوت بذلك بل أدخل يده في جيبه ومنحني هو أيضا كمية من المال, ومن كثرت الأموال التي حصلت عليهاقمت بعدها مباشرة وأدخلت المعدات وذهبت للبيت.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين