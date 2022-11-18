السودان يصدر بيانا حول كاس العالم





وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان حول كأس العالم بحسب الصيحة – قطر ٢٠٢٢

بمناسبة قرب إنطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم “فيفا قطر 2022” في دولة قطر الشقيقة ، تود وزارة الخارجية أن تعرب بإسم حكومة السودان عن مساندتها ودعمها لدولة قطر الشقيقة في إستضافتها لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.

وتوّد الوزارة في هذا الصدد أن تعبّر عن إشادتها بمستوي الإستعدادات والترتيبات والجهود المميزة التي بذلتها حكومة دولة قطر الشقيقة لإنجاح هذا الحدث المهم .

وفي ذات السياق تندّد الوزارة بحملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تستهدف إستضافة قطر لهذه الفعالية.

ان إستضافة قطر لهذه الفعالية العالمية الهامة تمثل مفخرة لدولة قطر والدول العربية كافة. تؤكدحكومة السودان انها علي أتم إستعداد لمؤازرة قطر في كافة المجالات التي يتطلبها إنجاح هذه الفعاليات.

الخميس ٢٠٢٢/١١/١٧