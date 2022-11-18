الطاقة تقر بوجود مهددات أمنية تواجه قطاع النفط





اعترف وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله، بوجود تحديات تواجه القطاع منها الظروف الامنية وعدم توفر التمويل الكافي، بالاضافة الى الظروف العالمية التي أدت الى تذبذب أسعار البترول، داعيا اثناء مناقشة خطة قطاع النفط للعام القادم 2023م لضرورة توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار الأجنبي في قطاع النفط.

بدورها قدمت اخلاص فؤاد التوم المدير العام للادارة العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة خطة قطاع النفط للعام 2023م وتقرير الأداء 9 أشهر الماضية من هذا العام 2022م، مشيرا الى ان قطاع النفط يمتلك العديد من نقاط القوة منها وجود احتياطيات مقدرة من النفط والغاز، وتوفر معظم البنى التحتية المتكاملة للقطاع، وأيلولة بعض المنشآت النفطية لحكومة السودان، بجانب الموقع الجغرافي المميز للبلاد وإمكانية ربطها بدول الجوار، بالإضافة الى وجود خبرات وكوادر وطنية بقدرات واعدة داخل وخارج القطر.

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