تنويه من بنك الخرطوم





أعلن بنك الخرطوم، عن الفروع المخصصة لمتابعة إجراءات العملاء لفتح الحسابات الجديدة أيام السبت.

وقال البنك على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم: “عملائنا الكرام، لتيسير فتح الحساب وحرصاً منا على وقتكم وراحتكم، خصصنا الفروع أدناه لمتابعة إجراءاتكم وذلك إعتباراً من السبت المقبل”.

وفروع الخرطوم هي: السوق العربي، المئوي، المزاد، عفراء، سعد قشرة، الكلاكلة اللفة، حي الهدى، سوق ليبيا، العمارات شارع 15 وحي العرب”.

وفروع الولايات هي: “كسلا، سنجة، شندي، الفاشر، الأبيض، الدمازين، ربك، سنار، نيالا، القضارف، الجنينة، بورتسودان، الضعين، عطبرة، دنقلا، مدني، النهود، حلفا الجديدة وكوستي”.

وكان البنك أعلن تخصص فروع لمتابعة إجراءات العملاء اعتباراً من السبت المقبل لتيسير فتح الحساب وحرصاً على وقت العملاء وراحتهم.

الصيحة