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تنويه من بنك الخرطوم
أعلن بنك الخرطوم، عن الفروع المخصصة لمتابعة إجراءات العملاء لفتح الحسابات الجديدة أيام السبت.
وقال البنك على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم: “عملائنا الكرام، لتيسير فتح الحساب وحرصاً منا على وقتكم وراحتكم، خصصنا الفروع أدناه لمتابعة إجراءاتكم وذلك إعتباراً من السبت المقبل”.
وفروع الخرطوم هي: السوق العربي، المئوي، المزاد، عفراء، سعد قشرة، الكلاكلة اللفة، حي الهدى، سوق ليبيا، العمارات شارع 15 وحي العرب”.
وفروع الولايات هي: “كسلا، سنجة، شندي، الفاشر، الأبيض، الدمازين، ربك، سنار، نيالا، القضارف، الجنينة، بورتسودان، الضعين، عطبرة، دنقلا، مدني، النهود، حلفا الجديدة وكوستي”.
وكان البنك أعلن تخصص فروع لمتابعة إجراءات العملاء اعتباراً من السبت المقبل لتيسير فتح الحساب وحرصاً على وقت العملاء وراحتهم.
الصيحة