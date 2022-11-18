الإثنين المقبل التقديم للقبول على النفقة الخاصة وقبول أبناء العاملين





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة وقبول أبناء العاملين بالجامعات الحكومية اعتباراً من الإثنين 21 الى 28 من نوفمبر الجاري ، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية او ما يعادلها للعام 2022 فقط وفق الضوابط الآتية :

الطلاب المرشحون في القبول العام لعام 2022 سيفقدون مكانهم في القبول العام عند قبولهم في الدراسة على النفقة الخاصة، لا يشترط تقديم الإستقالة من القبول العام عند التقديم للقبول الخاص.

واوضحت أن رسوم التقديم من داخل السودان 5000 جنيه للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة السودانية وغير السودانية، ورسوم التقديم من الخارج للشهادة الثانوية غير السودانية 100 دولار أمريكي، ورسوم الإستمارة على النفقة الخاصة أبناء العاملين 3000 جنيه.

ونوهت الإدارة العامة للقبول الى ان أي طالب يتم ترشيحه في المنح لايسمح له بالمنافسة في القبول الخاص او أي قبول اخر.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول حسب العنوان التالي : www.admission.gov.sd .

وشددت على الطلاب المتقدمين للقبول بالشهادات الثانوية غير السودانية بضرورة رفعها عبر موقع الإدارة وتسليم أصل الشهادة للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المؤقتة بالولايات، وعلى الطلاب المتقدمين لقبول أبناء العاملين الحصول على إستمارة الوضع الوظيفي لقبول أبناء العاملين من الموقع أعلاه ورفعها بموقع الإدارة بعد ملئها وإعتمادها من المؤسسة التى ينتمي اليها، وتسليم الأصل للسيد مندوب القبول بالجامعة (الجامعات الحكومية – الرباط الوطني – كرري – أفريقيا العالمية.

سونا