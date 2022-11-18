تراجع أسعار العقارات والإيجارات بالأسواق





تشهد أسواق العقارات بالخرطوم ارتفاعا في الاسعار، وعزا سماسرة العقارات الارتفاع للأوضاع الاقتصادية وتكاليف البناء والعرض والطلب بالسوق .

وقال مديرمكتب عقارات للبيع أيمن في حديثه لـ(السوداني)ان اسعار الايجارات بام درمان تتراوح مابين (280-300) الف جنيه، وهي منطقة نشطة،مبينا ان سعرالمنازل التي بها سايفون(280) الف جنيه والعادية(250) جنيه، وقال ان العرض للبيع اكثر من الطلب على الشراء

واكد تاجرعقارات ببحري ياسرعثمان على ضعف حركة البيع والشراء وتراجع الاسعاربالاسواق،مبينا ان سعرالمترللشقة بكافوري (800) دولار، ولفت الى ان الوضع الاقتصادي انعكس على تراجع الطلب على الايجارات

وفي ذات السياق قال صاحب محل البروج للعقارات بحسب السوداني ان هنالك ركود في سوق العقارات ما ساعد على تراجع الاسعار، كاشفا عن تحول ايجار البيوت الفاضية بالدولار خوفا من مشاكل التضخم، مبينا ان سعر ايجارغرفة وصالة (300)دولار في حي المعمورة وبري وسعرغرفتين(500)دولارو المنزل الأرضي(1,300-1,500)دولار ،اشار الى ان سعر الايجار حسب العرض والطلب بسوق العقارات ،مبينا ان سعرالمتر المكعب بحي الرياض(1000)دولار اما سعر شراء المتر بحي امتداد ناصر وبري وحي الشاطي (700) دولار وسعر قطعة(300)متر بحي بري وامتداد ناصر(80-90) مليون جنيه اما حي اركويت سعرالقطعة (300)متربسعر(90-100) مليون جنيه لشراء اما سعر القطعة(300) متر بحى المعمورة مربع (84) بسعر (75-60) الف جنيه وسعر ايجارغرفتين بحي بري وامتداد ناصر يتراوح مابين (200-250) الف جنيه .