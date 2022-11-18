الفنان محمد رمضان متهم بالسرقة !





اتهم الملحن المصري صادق عادل مواطنه الفنان محمد رمضان “بسرقة” لحن أغنيته الجديدة “لو ناسيين أفكركم”، مشيرًا إلى أن هذا اللحن كان قد طرحه قبل أشهر.

وطرح محمد رمضان، مساء أمس الخميس، أغنية جديدة بعنوان “لو ناسيين أفكركم” بمشاركة مواطنته الفنانة “شذى”، ومن إنتاج شركة “روتانا”.

وقال الملحن صادق عادل في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “هام جدًا جدًا، أغنية النجم محمد رمضان الجديدة لو ناسيين أفكركوا من ألحاني ونازلة بصوتي من يوم 7/11 اللي فات يعني من 4 شهور والكل يقدر يسمعها قبل ما يقفلوها عشان وصلتني معلومات إنهم بيحاولوا يقفلوها دلوقتي”.

واستطرد الملحن المصري: “المهم إني تفاجأت إن مكتوب في التتر إن الأغنية من ألحان الأخ شريف عبادة ودى فضيحة وسرقة علني، مش لأنه مش ملحن الأغنية، لأنه مش ملحن أصلاً وأنا أتحداه يغني اللحن بصوته أصلاً”.

المرصد