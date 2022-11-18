



وصل عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم اليوم إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، في إطار جولة إفريقية تشمل عدداً من دول منظمة الإيقاد.

وكان في إستقباله بمطار جوبا الدولي، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، ووزير الخارجية والتعاون الدولي مييك آيي دينق، وسفير السودان بدولة الجنوب السفير جمال عبدالمجيد وأعضاء البعثة السودانية.

وسيلتقي عضو مجلس السيادة الإنتقالي، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ويسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها، بجانب دعم آفاق التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان، فضلاً عن تطوير آليات التعاون والتنسيق بين دول الإيقاد بما يحقق تطلعات شعوب الإقليم.

ويرافق عضو مجلس السيادة، في زيارته لجنوب السودان ضمن جولته لعدد من دول الإيقاد، كل من السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية المكلف والفريق أول ركن عصام كرار الأمين العام لوزارة الدفاع.

سونا