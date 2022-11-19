لمهمة محدّدة .. تخريج عناصر من الشرطة السودانية درّبتهم تركيا





مدير تدريب فرقة مكافحة الشغب السودانية نزار عبد الرحمن، ، أشار إلى أهمية تعزيز الوحدات الأمنية من أجل سلام السكان.

شهدت العاصمة الخرطوم، الخميس، حفل تخريج عناصر من الشرطة السودانية درّبتهم تركيا على التدخل لفض أحداث الشغب.

وقال مدير فرع أكاديمية التدريب الأمني التركي ألباي سوباشي، بحسب وكالة الأناضول،”بالتنسيق بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن، أتينا لتدريب الشرطة السودانية على مبادئ التدخل لفض أحداث الشغب، وقد أتممنا المهمة خلال 12 يوما”.

وأضاف سوباشي: “قمنا بتدريب الشرطة السودانية على التدابير الواجب اتخاذها في الأنشطة الرياضية وكيفية استخدام الأقنعة الواقية من الغازات والإسعافات الأولية ونقل المجرمين”.

باج نيوز