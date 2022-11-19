إنقاذ ”تشارلز” بعد إبحارها من السودان





تقول المديرية العامة للسلامة الساحلة التركية إنّ”تشارلز” رست في كارتال.

أنقذت السلطات التركية، ناقلة البضائع “تشارلز” التي جنحت قبالة جزيرة “باليكجي” بإسطنبول.

وفقًا لبيان صادر عن المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية ، بحسب وكالة الأناضول، السبت، فإنّ ناقلة بضائع يبلغ طولها 186 مترًا وتحمل اسم “تشارلز” جنحت قبالة جزيرة باليكجي بعد إبحارها من السودان إلى اسطنبول وهي فارغة من الحمولة.

وأضاف البيان أنه عقب الإخطار بالموقف ، تم توجيه سفينتي إنقاذ و زورق وطاقم متخصص إلى موقع السفينة.

ورست السفينة التي تم إنقاذها من موقعها بفضل عمل الفرق ، بأمان إلى منطقة كارتال بتنسيق من مركز خدمات مرور السفن في إسطنبول.

باج نيوز