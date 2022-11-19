(90) مليون يوان منحة من الصين للسودان





وقعت وزارة المالية اليوم مع جمهورية الصين الشعبية على اتفاق منحة بقيمة 90 مليون يوان صيني مايعادل 13 مليون دولار لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد.

ووقع انابة عن حكومة السودان د.جبريل إبراهيم وزير المالية ووقع انابة عن حكومة الصين السفير ماشين مين سفير الصين لدى السودان.

وأشاد وزير المالية بمواقف الصين الداعمة للسودان وجهودها المتواصلة في تقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في اتجاه بناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة المرجوة للشعبين الصديقين، لافتا إلى أن السودان دولة غنية بامكاناتها ومواردها الطبيعيه وان التعاون مع الدول المتقدمة يساعد في تطوير المنتجات وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.

ومن جانبه أكد سفير الصين ماشين مين استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والاقتصادية للسودان ودفع العلاقات وتطويرها بين البلدين في كافة الاصعدة لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

صحيفة الصيحة