بيان من الطيب الجد بشأن عودة الميرغني





دعا رئيس مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني الطيب الجد الشيخ العباس ود بدر، جماهير السودان عامة ومناصري المبادرة والتيار الوطني العريض خاصة للخروج المشرف لاستقبال زعيم طائقة الختمية، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني.

ومن المتوقع أن يصل الميرغني إلى البلاد بعد غدٍ الاثنين 21 نوفمبر بعد غياب نحو 10 سنوات متواصلة.

ووصف بيان أصدره الجد اليوم، الميرغني بالرجل الغيور على دينه ووطنه، وحمد الله أن هيأ للسودان عودة الميرغني، وقال إنه بعودته ترفع راية الوطنية وتسود الروح الإسلامية السمحاء.

وأضاف “إن العلاقة بين السادة الميرغنية وأسرة ود بدر علاقة تاريخية قديمة ومتجذرة يسودها الإحترام والتقدير والمحبة”.

وتابع “إن المبادئ التي نادى بها السيد محمد عثمان بين يدي عودته من رفض للتدخل الأجنبي في شؤون السودان، البلد المستقل الحر، ورفضه للحل الثنائي مع دعمه الكامل للقوات المسلحة يجد منا كل الدعم والتأييد بل وتطابق الحافر على الحافر مع بنود مبادرة أهل السودان، ولهذا نقول له وفقك الله وأعانك ونحن من خلفك نشد من أزرك ليخرج السودان أكثر قوة وصلابة وتماسكاً وطنياً”.

صحيفة الصيحة